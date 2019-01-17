Гаспарян проиграла Мертенс во 2-м круге Australian Open

Россиянка Маргарита Гаспарян​ потерпела поражение во втором круге Australian Open. Она в двух сетах уступила бельгийке Элисе Мертенс.

Следующей соперницей бельгийской теннисистки будет победительница встречи Анастасия Потапова - Мэдисон Кис.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элисе Мертенс (Бельгия) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:1, 7:5

Камила Джорджи (Италия, 27) - Ига Свентек (Польша, Q) - 6:2, 6:0

Анастасия Севастова (Латвия, 13) - Бьянка Андрееску (Канада, Q) - 6:3, 3:6, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Мэдисон Бренгл (США) - 4:6, 6:1, 6:0

Ван Цян (Китай, 21) - Александра Крунич (Сербия) - 6:2, 6:3

Элина Свитолина (Украина, 6) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 6:4, 6:1