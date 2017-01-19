Гаске – в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Француз Ришар Гаске взял верх над аргентинцем Карлосом Берлоком в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в трех сетах – 6:1, 6:1, 6:1. Его следующим соперником будет победитель пары Жиль Мюллер (Люксембург) – Милош Раонич (Канада).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Гаске (Франция, 18) – Берлок (Аргентина) – 6:1, 6:1, 6:1

Карреньо Буста (Испания, 30) – Эдмунд (Великобритания) – 6:2, 6:4, 6:2

Кольшрайбер (Германия, 32) – Янг (США) – 7:5, 6:3, 6:0

Симон (Франция, 25) – Дутра Силва (Бразилия) – 6:4, 6:1, 6:1