Гаске не смог доиграть матч с Монфисом

Француз Гаэль Монфис вышел в четвертый круг Roland Garros. В третьем круге он встречался с соотечественником Ришаром Гаске. Соперники выиграли по сету, а в третьем при счете 4:3 в пользу Монфиса Гаске снялся с матча.

В четвертом круге Монфис встретится со Стэном Вавринкой из Швейцарии.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Монфис Г. (Франция, 15) - Гаске (Франция, 24) - 7:6 (7:5), 5:7, 4:3 отказ 2-го игрока