Гаске и Чон Хен вышли во второй круг US Open

Французский теннисист Ришар Гаске в первом круге US Open обыграл японца Юити Сугиту - 6:3, 6:1, 6:3. Кореец Чон Хен одержал победу над литовцем Рикардасом Беранкисом, который отказался от продолжения борьбы в четвертом сете.

Также во второй круг вышли Жоау Соуза (Португалия), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Ласло Джере (Сербия), Михаил Кукушкин (Казахстан) и Хуберт Хуркач (Польша).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ришар Гаске (Франция, 26) - Юити Сугита (Япония) - 6:3, 6:1, 6:3

Жоау Соуза (Португалия) - Марсель Гранольерс (Испания, Q) - 6:2, 6:2, 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Тим Смычек (США, WC) - 7:6(7:2), 6:4, 6:3

Ласло Джере (Сербия) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:4, 6:4, 4:6, 2:1 отказ 2-го игрока

Михаил Кукушкин (Казахстан) - Ноа Рубин (США, WC) - 6:3, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)

Хуберт Хуркач (Польша, Q) - Стефано Травалья (Италия, Q) - 6:2, 2:6, 7:6(8:6), 3:0 отказ 2-го игрока

Чон Хен (Корея, 23) - Рикардас Беранкис (Литва) - 4:6, 7:6 (8:6), 6:0, 2:0 отказ 2-го игрока