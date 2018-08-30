Гарсия обыграла Пуиг во втором раунде US Open

Французская теннисистка Каролин Гарсия во втором раунде US Open в женском одиночном разряде обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико (6:2, 1:6, 6:4). В следующем раунде она сыграет с победительницей матча между француженкой Кристиной Младенович и испанкой Карлой Суарес Наварро.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Гарсия (Франция, 6) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:2, 1:6, 6:4
Кики Бертенс (Голландия, 13) - Франческа Ди Лоренцо (США, Q) - 6:2, 6:1