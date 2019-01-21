Гарбинье Муругуса: "Это был нелегкий день для меня"

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала поражение от чешки Каролины Плишковой в 1/8 финала Australian Open в женском одиночном разряде отметила. По ее словам, она ожидала тяжелого матча с этой соперницей.
- Это был очень трудный матч, я такой и ожидала, - приводит пресс-служба клуба слова Муругусы. -С Плишковой игра идет очень интенсивно, она вынуждает бороться за каждый мяч. Мне было непросто из-за жары, но Каролина отлично играла. Она находила свои удары и отлично подавала в важные моменты. Это был нелегкий день для меня.
В 1/4 финала чешка сыграет с американкой Сереной Уильямс.
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