Гарбинье Мугуруса: "В матче с Шараповой думала о том, чтобы не давать ей ни единого очка"

Испанка Гарбинье Мугуруса подчеркнула, что старалась в матче 1/4 финала Roland Garros с Марией Шараповой сразу захватить инициативу и не упускать ее. Мугуруса победила россиянку в двух сетах - 6:2, 6:1 - и сыграет в полуфинале с Симоной Халеп.

- Быть агрессивной - часть моей игры, и когда я сталкиваюсь с кем-то, кто также играет агрессивно, думаю, тут все зависит от того, кто завладеет инициативой, - цитирует официальный сайт турнира Мугурусу. - Я сосредоточилась на том, чтобы выигрывать каждое очко, каждый гейм.

Последний раз мы играли довольно давно, после этого произошло многое. Я чувствовала, что существенно прогрессировала, и была предельно мотивированна. Я знала, что она сложный игрок, мало думала о результате, я просто думала о том, чтобы не опуститься ниже своего уровня, не давать ей ни единого очка, думаю, это помогло.