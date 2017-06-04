Гарбинье Мугуруса: "Публика могла проявить ко мне больше уважения"

Испанка Гарбинье Мугуруса расстроена поведением болельщиков в матче с француженкой Кристиной Младенович в четвертом круге Roland Garros-2017. Мугуруса уступила со счетом 1:6, 6:3, 3:6.

– Публика была жестокой для меня, – цитирует AFP Мугурусу. – Я все понимаю, конечно, но в некоторых моментах можно было проявить больше уважения. Судье следовало остановить игру и успокоить болельщиков. Я не собираюсь тут наживать врагов. Мне нравится играть во Франции, но ощущения не из приятных сейчас. Это портило мне матч, я не нашла своей игры, хотя конкретных ошибок не помню.