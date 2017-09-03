Гаэль Монфис: "Я уже не мог двигаться"

Француз Гаэль Монфис объяснил, почему отказался от борьбы в матче третьего круга US Open с бельгийцем Давидом Гоффеном. Монфис снялся при счете 5:7, 1:5 во втором сете.

– Я уже не мог подавать, мне было трудно двигаться, – цитирует AFP Монфиса. – Я вынужден был сняться. Не знаю, почему не отказался раньше. Мы порой играем травмированными, хотя это не идет на пользу. Трудно было отказываться от игры. Все стараются сыграть, даже понимая, что это невозможно. Обидно, что я почти весь травмирован: колено, спина, рука. Нужно оценить свое состояние. Не знаю, сыграю ли на Кубке Дэвиса. Нужно пройти тесты, чтобы понять серьезность каждого повреждения.