Габашвили проиграл Бургосу в первом круге Открытого чемпионата Франции

Россиянин Теймураз Габашвили в первом круге Открытого чемпионата Франции проиграл Виктору Эстрелье Бургосу со счетом 7:6 (11:9), 6:2, 6:7 (3:7), 3:6, 2:6.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) - ГАБАШВИЛИ (Россия, Q) - 6:7 (9:11), 2:6, 7:6 (7:3), 6:3, 6:2
Феррер (Испания, 30) - Янг (США) - 5:7, 6:3, 4:6, 6:3, 13:11
Гаске (Франция, 24) - Де Гриф (Бельгия, Q) - 6:2, 3:6, 6:1, 6:3
Кикер (Аргентина) - Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:3, 2:6, 6:3, 6:4
shpasic
какая вкусная бараночка!)) Янг уже четырнадцатый!))
21:55
RusSuck
Надеюсь, все при 2-0 сделали очевидное?))
21:27