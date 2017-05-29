21:19 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Габашвили проиграл Бургосу в первом круге Открытого чемпионата Франции

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Россиянин Теймураз Габашвили в первом круге Открытого чемпионата Франции проиграл Виктору Эстрелье Бургосу со счетом 7:6 (11:9), 6:2, 6:7 (3:7), 3:6, 2:6.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) - ГАБАШВИЛИ (Россия, Q) - 6:7 (9:11), 2:6, 7:6 (7:3), 6:3, 6:2

Феррер (Испания, 30) - Янг (США) - 5:7, 6:3, 4:6, 6:3, 13:11

Гаске (Франция, 24) - Де Гриф (Бельгия, Q) - 6:2, 3:6, 6:1, 6:3

Кикер (Аргентина) - Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:3, 2:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

какая вкусная бараночка!)) Янг уже четырнадцатый!))

21:55

RusSuck

Надеюсь, все при 2-0 сделали очевидное?))

21:27