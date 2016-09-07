00:37 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Француженки Гарсия и Младенович – в полуфинале парного US Open

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Француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович переиграли в четвертьфинальном матче парного турнира US Open Саню Мирзу из Индии и чешку Барбору Стрыцову. За выход в финал они поспорят с победителем встречи Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) – Мартина Хингис/Коко Вандевэй (Швейцария/США).

Напомним, что в другом полуфинале сыграют россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина против американки Бетани Маттек-Сэндз и Люси Шафаржовой.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Гарсия/Младенович (Франция, 1) – Мирза/Стрыцова (Индия/Чехия, 7) – 7:6 (7:3), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/12/

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