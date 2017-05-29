Итальянец Фабио Фоньини вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо - 6:4, 6:3, 3:6, 1:6, 6:0. В следующей стадии турнира Фоньини сыграет с соотечественником Андреасом Сеппи.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Фоньини (Италия, 28) - Тиафо (США) - 6:4, 6:3, 3:6, 1:6, 6:0

Джонсон (США, 25) - Сугита (Япония) - 6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 6:3

Эрбер (Франция) - Дональдсон (США) - 6:4, 7:6 (7:5), 6:4