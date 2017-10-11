Фоньини условно отстранен от двух турниров "Большого шлема" из-за оскорбления женщины-арбитра

Итальянец Фабио Фоньини условно дисквалифицирован на два турнира серии "Большого шлема" в 2018 году, сообщает официальный сайт ITF. Причиной стал инцидент на US Open-2017. Во время матча против Стефано Травальи он в грязной форме оскорбил женщину-судью. Фоньини был дисквалифицирован с турнира, оштрафован на 24 тысячи долларов и лишен всех призовых.

По новому решению Фоньини должен заплатить еще один штраф в размере 96 тысяч долларов. Эта сумма может быть сокращена вдвое, если в течение двух следующих сезонов он не получит замечаний на турнирах "Большого шлема".

Фоньини не намерен подавать апелляцию на решение ITF.