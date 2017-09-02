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16:52 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Фоньини оштрафован на 24 тысячи долларов за оскорбление судьи


Организаторы US Open оштрафовали Фабио Фоньини на 24 тысячи долларов за оскорбление судьи на вышке, сообщает АП. Инцидент произошел во время матча 1-го круга турнира "Большого шлема", в котором итальянский теннисист проиграл соотечественнику Стефано Травалье – 4:6, 6:7, 6:3, 0:6.

Отметим, что этот случай не является первым, когда Фоньини штрафуют за неспортивное поведение. В 2014 году на Уимблдоне он заплатил 27,5 тысячи долларов за аналогичное нарушение. Этот штраф является рекордом для турниров "Большого шлема".

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