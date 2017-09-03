Фоньини грозился разбить телефон о голову журналисту

Журналист и основатель сайта Ubitennis Убальдо Сканагатта сообщил, что теннисист Фабио Фоньини грозил ему разбить телефон об голову. Также он отметил, что спортсмен оскорбил его.

- Я этот телефон тебе об голову разобью, - цитирует Ubitennis Фоньини. - Пиши-пиши! Ты имбецил и идиот!

Напомним, 2 сентября Фоньини был оштрафован организаторами US Open на 24 тысячи долларов за оскорбление судьи во время матча против Стефано Травалье (4:6, 6:7, 6:3, 0:6).