Финал Уимблдона не будет перенесен из-за финала ЧМ-2018 по футболу

Директор Уимблдона Ричард Льюис сообщил, что финал турнира не будет переноситься из-за того, что он может совпасть по времени с финалом чемпионата мира по футболу в России. По его словам, надо придерживаться традиции.

- Мы обсуждали эту тему не больше 25 секунд. Просто сказали друг другу: "Наш финал начинается в два часа дня, поэтому будем придерживаться этого. Это наша традиция, давайте не менять ее".

Если сделать по-другому, то потом можно будет обсуждать, из-за чего еще сдвинуть финал или другой матч. Может, из-за легкой атлетики или еще из-за чего-нибудь? К тому остается вероятность, что к четырем часам дня финал уже закончится, – цитирует Льюиса Times.