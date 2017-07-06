Феррер вышел в третий круг Уимблдона после отказа Дарсиса

Бельгиец Стив Дарсис не смог доиграть матч второго круга Уимблдона из-за проблем со здоровьем. Он проиграл первые три гейма Давиду Ферреру и при счете 0:3 отказался от продолжения борьбы. Испанец вышел в третий круг Уимблдона впервые с 2013 года. Отказ Дарсиса – восьмой в мужской сетке Уимблдона-2017 за первые четыре дня.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Феррер (Испания) – Дарсис (Бельгия) – 3:0 отказ 2-го игрока