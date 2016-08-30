Феррер и Зверев - во втором круге US Open

Давид Феррер пробился во второй круг US Open. В первом круге испанец встречался с украинцем Александром Долгополовым, который отказался продолжать борьбу в первом сете при счете 6:5 в пользу Феррера. Также во второй круг пробился представитель Германии Александр Зверев.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Феррер (Испания, 11) - Долгополов (Украина) - 6:5 отказ 2-го игрока

Зверев А. (Германия, 27) - Брандс (Германия, LL) - 3:6, 6:1, 6:4, 7:6(7:4)