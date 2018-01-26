Федерер вышел в финал Australian Open, Чон Хен не доиграл матч

Швейцарец Роджер Федерер в полуфинале Australian Open одержал победу над Чон Хеном – 6:1, 5:2.
Кореец снялся с розыгрыша во втором сете из-за травмы. Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.
В финале второй "сеяный" турнира встретится с хорватом Марином Чиличем.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Федерер (Швейцария, 2) – Чон Хен (Корея) – 6:1, 5:2 отказ 2-го игрока
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Бней Иегуда
Arthas Бегунки это Джока и Надя.)) Хоть и Гениальные.) Маррея я никогда не называл бегунком, ты меня с кем-то спутал.) Наоборот, я считаю, что Маррей талантливее Нади и Джоки, но он слабее психологией.) Нахваливал чтобы тоже не помню, хотя почему бы не похвалить, игрок знаковый, удостоен титула Сэра, а этот титул дают не всем подряд, а за огромные заслуги, с чем у Энди полный порядок.)
20:06
fifa_guru
хоть я и рад победе Роджера, но жаль, что полуфинал получился смазанным. Роджеру желаю титул.
20:00
Arthas
Бней Иегуда Тенденцию ты верно подметил, но немного не ту...)) А реальная картина следующая: Халеп не торт, Кербер не торт, Плишкова не торт, Маррей не торт, Роддик не торт,... Зато Кафель с Сафиным, Макарова с Весниной, Сафина - ТОПЫ!)) Я не говорил, что они топы. Но говорить чтоони были слабыми первыми ракетками-это перебор. Кстати, если не ошибаюсь, ты всегда считал Маррея обычным бегунком, у которого проблемы с психологией. Что ты его тогда в начале того года расхваливал так?
19:43
Бней Иегуда
Тенденцию ты верно подметил, но немного не ту...)) А реальная картина следующая: Халеп не торт, Кербер не торт, Плишкова не торт, Маррей не торт, Роддик не торт,... Зато Кафель с Сафиным, Макарова с Весниной, Сафина - ТОПЫ!))
19:22
Бней Иегуда
И Янкович, кстати, тоже слабее Каро.)
19:12
Бней Иегуда
Я более чем убеждён, что если провести голосовалку, какая из первых ракеток мира слабее Возняцки или Сафина, то "победит" за явным перевесом Сафина.))
19:11
Arthas
Как ни странно у смоки все слабые первые ракетки-русские, хотя чему тут удивляться. Любой знающий человек знает что самая слабая первая ракетка-это Возняцки.
19:04
Хрю-хрю
Эх ЧМОка, ЧМОка... Видел я в своей жизни много дурачков, но такого как ты встречаю впервые.
19:02
Бней Иегуда
В физике - паритет. (если забыть про голеностопы Симоны).
18:55
Бней Иегуда
Халеп сильнее как теннисистка, с точки зрения техники это №1 в туре, Каро сильнее в плане психологии. Что перевесит, техника или психология, та и выиграет.)
18:53
shpasic
в женском финале всё будет непредсказуемо: возможно, победит одна, а, может, и другая, но в любом случае будет напряжённая борьба. хотя и лёгкой прогулки для одной из финалисток нельзя исключать.
18:42
inachipoch
Бней Иегуда Что по женскому финалу?)) Кто, что думает, какие расклады?) Игрушка должна быть под стать полуфиналу.) 18:17---------------- ЧМОка, сам спросил- сам отвечай. Кто с тобой - убогим будет что-то серьёзно обсуждать?
18:34
Бней Иегуда
Сафин и Кафель по-большому счёту и топами никогда не были.) Так, сверкнули пару раз, а большую часть карьеры были заурядными середняками.)
18:29
Бней Иегуда
Роддик, думаю, может вполне гордиться своей карьерой.) Выиграно более чем предостаточно.) И лично, и с командой.)
18:19
Бней Иегуда
Что по женскому финалу?)) Кто, что думает, какие расклады?) Игрушка должна быть под стать полуфиналу.)
18:17
Gangtrang
Роддику очень не хватало только мозгов всё остальные элементы тенниса он освоил на 5+
18:13
shpasic
разве могут болельщики великого Спартака быть бездарностями?!
18:10
Бней Иегуда
Куэртен и Роддик значительно сильнее Сафина и Кафельникова.) А вот Риос, Мойя, и Ферреро где-то рядом.) Но вне зависимости от мнений и предпочтений, я думаю, единодушно для всех, что Сафин и Кафельников в числе слабейших первых ракеток мира в истории.) Есть, конечно, и отдельная Лига, самых Великих.)
18:10
Gangtrang
LZ68 Куэртен вообще отдельная песня не будь его мы бы никогда не увидели такого Надаля(когда Куэртен появился его технику игры на грунте не критиковал только ленивый)
18:08
LZ68
Да, другое дело Риос, Мойя, Куэртен и Ферреро) бестолковый Роддик, которого Фед унижал всю карьеру и Хьюитт, отхвативший 2 баранки в финале от того же Федерера на Us Open, бгг)))
17:58
Gangtrang
LZ68 не факт что Чилич обречен в финале Уимблдона он играл с травмой а если сейчас всё в полном порядке то шансы 40/60
17:57
Бней Иегуда
У женщин самая слабая первая ракетка мира на моей памяти, соответственно - Сафина.)
17:52
Бней Иегуда
По барабану за кого они болеют, а вот то что Сафин и Кафельников - слабейшие первые ракетки мира на моей памяти - это факт.)) По крайней мере, имхо.) А смотрю я теннис уже очень давно.) Не первое десятилетие.)) И даже не второе.) Видел многих, и тех, кого местная школота даже не знает.)
17:44
LZ68
Марат тоже за Спартак болеет)
17:29
rusfed 2.0
Чмока, кто круче: Серена или Роддик?
17:25
shpasic
Кафельников круче тем, что он за Спартак!))
17:24
Бней Иегуда
А что, хуже?))
16:54
LZ68
Бней Иегуда, а Роддик и Хьюитт круче Сафина и Кафельникова?)
16:51
Бней Иегуда
А чем Сафин и Кафельников круче Косты и Юханссона?) Отвечу - ничем!)
16:47
Nick280881
когда всякие Косты и Юханссоны шлемы выигрывали. Соглашусь отчасти. Но в начале нулевых еще играли Сампрас и Агасси, которые еще могли тряхнуть стариной на крупных турнирах. Уже были Сафин, Хьюитт, Ферреро, начал восхождение Федерер. А сейчас постаревшие Надаль и Федерер, травмированные Джокович, Маррей и Вавринка, а за ними какая-то полная безнадега. Саша Зверев подавал надежды, но после победы над Федерером на мастерсе в Монреале сдулся полностью.
16:32