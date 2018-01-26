12:40 | Теннис — "Большой шлем"

Федерер вышел в финал Australian Open, Чон Хен не доиграл матч

43

Швейцарец Роджер Федерер в полуфинале Australian Open одержал победу над Чон Хеном – 6:1, 5:2.

Кореец снялся с розыгрыша во втором сете из-за травмы. Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.

В финале второй "сеяный" турнира встретится с хорватом Марином Чиличем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Федерер (Швейцария, 2) – Чон Хен (Корея) – 6:1, 5:2 отказ 2-го игрока

Турнирная сетка – здесь

43
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (43)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бней Иегуда

Arthas Бегунки это Джока и Надя.)) Хоть и Гениальные.) Маррея я никогда не называл бегунком, ты меня с кем-то спутал.) Наоборот, я считаю, что Маррей талантливее Нади и Джоки, но он слабее психологией.) Нахваливал чтобы тоже не помню, хотя почему бы не похвалить, игрок знаковый, удостоен титула Сэра, а этот титул дают не всем подряд, а за огромные заслуги, с чем у Энди полный порядок.)

20:06

fifa_guru

хоть я и рад победе Роджера, но жаль, что полуфинал получился смазанным. Роджеру желаю титул.

20:00

Arthas

Бней Иегуда Тенденцию ты верно подметил, но немного не ту...)) А реальная картина следующая: Халеп не торт, Кербер не торт, Плишкова не торт, Маррей не торт, Роддик не торт,... Зато Кафель с Сафиным, Макарова с Весниной, Сафина - ТОПЫ!)) Я не говорил, что они топы. Но говорить чтоони были слабыми первыми ракетками-это перебор. Кстати, если не ошибаюсь, ты всегда считал Маррея обычным бегунком, у которого проблемы с психологией. Что ты его тогда в начале того года расхваливал так?

19:43

Бней Иегуда

Тенденцию ты верно подметил, но немного не ту...)) А реальная картина следующая: Халеп не торт, Кербер не торт, Плишкова не торт, Маррей не торт, Роддик не торт,... Зато Кафель с Сафиным, Макарова с Весниной, Сафина - ТОПЫ!))

19:22

Бней Иегуда

И Янкович, кстати, тоже слабее Каро.)

19:12

Бней Иегуда

Я более чем убеждён, что если провести голосовалку, какая из первых ракеток мира слабее Возняцки или Сафина, то "победит" за явным перевесом Сафина.))

19:11

Arthas

Как ни странно у смоки все слабые первые ракетки-русские, хотя чему тут удивляться. Любой знающий человек знает что самая слабая первая ракетка-это Возняцки.

19:04

Хрю-хрю

Эх ЧМОка, ЧМОка... Видел я в своей жизни много дурачков, но такого как ты встречаю впервые.

19:02

Бней Иегуда

В физике - паритет. (если забыть про голеностопы Симоны).

18:55

Бней Иегуда

Халеп сильнее как теннисистка, с точки зрения техники это №1 в туре, Каро сильнее в плане психологии. Что перевесит, техника или психология, та и выиграет.)

18:53

shpasic

в женском финале всё будет непредсказуемо: возможно, победит одна, а, может, и другая, но в любом случае будет напряжённая борьба. хотя и лёгкой прогулки для одной из финалисток нельзя исключать.

18:42

inachipoch

Бней Иегуда Что по женскому финалу?)) Кто, что думает, какие расклады?) Игрушка должна быть под стать полуфиналу.) 18:17---------------- ЧМОка, сам спросил- сам отвечай. Кто с тобой - убогим будет что-то серьёзно обсуждать?

18:34

Бней Иегуда

Сафин и Кафель по-большому счёту и топами никогда не были.) Так, сверкнули пару раз, а большую часть карьеры были заурядными середняками.)

18:29

Бней Иегуда

Роддик, думаю, может вполне гордиться своей карьерой.) Выиграно более чем предостаточно.) И лично, и с командой.)

18:19

Бней Иегуда

Что по женскому финалу?)) Кто, что думает, какие расклады?) Игрушка должна быть под стать полуфиналу.)

18:17

Gangtrang

Роддику очень не хватало только мозгов всё остальные элементы тенниса он освоил на 5+

18:13

shpasic

разве могут болельщики великого Спартака быть бездарностями?!

18:10

Бней Иегуда

Куэртен и Роддик значительно сильнее Сафина и Кафельникова.) А вот Риос, Мойя, и Ферреро где-то рядом.) Но вне зависимости от мнений и предпочтений, я думаю, единодушно для всех, что Сафин и Кафельников в числе слабейших первых ракеток мира в истории.) Есть, конечно, и отдельная Лига, самых Великих.)

18:10

Gangtrang

LZ68 Куэртен вообще отдельная песня не будь его мы бы никогда не увидели такого Надаля(когда Куэртен появился его технику игры на грунте не критиковал только ленивый)

18:08

LZ68

Да, другое дело Риос, Мойя, Куэртен и Ферреро) бестолковый Роддик, которого Фед унижал всю карьеру и Хьюитт, отхвативший 2 баранки в финале от того же Федерера на Us Open, бгг)))

17:58

Gangtrang

LZ68 не факт что Чилич обречен в финале Уимблдона он играл с травмой а если сейчас всё в полном порядке то шансы 40/60

17:57

Бней Иегуда

У женщин самая слабая первая ракетка мира на моей памяти, соответственно - Сафина.)

17:52

Бней Иегуда

По барабану за кого они болеют, а вот то что Сафин и Кафельников - слабейшие первые ракетки мира на моей памяти - это факт.)) По крайней мере, имхо.) А смотрю я теннис уже очень давно.) Не первое десятилетие.)) И даже не второе.) Видел многих, и тех, кого местная школота даже не знает.)

17:44

LZ68

Марат тоже за Спартак болеет)

17:29

rusfed 2.0

Чмока, кто круче: Серена или Роддик?

17:25

shpasic

Кафельников круче тем, что он за Спартак!))

17:24

Бней Иегуда

А что, хуже?))

16:54

LZ68

Бней Иегуда, а Роддик и Хьюитт круче Сафина и Кафельникова?)

16:51

Бней Иегуда

А чем Сафин и Кафельников круче Косты и Юханссона?) Отвечу - ничем!)

16:47

Nick280881

когда всякие Косты и Юханссоны шлемы выигрывали. Соглашусь отчасти. Но в начале нулевых еще играли Сампрас и Агасси, которые еще могли тряхнуть стариной на крупных турнирах. Уже были Сафин, Хьюитт, Ферреро, начал восхождение Федерер. А сейчас постаревшие Надаль и Федерер, травмированные Джокович, Маррей и Вавринка, а за ними какая-то полная безнадега. Саша Зверев подавал надежды, но после победы над Федерером на мастерсе в Монреале сдулся полностью.

16:32