Федерер вышел в финал Australian Open, Чон Хен не доиграл матч

Швейцарец Роджер Федерер в полуфинале Australian Open одержал победу над Чон Хеном – 6:1, 5:2.

Кореец снялся с розыгрыша во втором сете из-за травмы. Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.

В финале второй "сеяный" турнира встретится с хорватом Марином Чиличем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Федерер (Швейцария, 2) – Чон Хен (Корея) – 6:1, 5:2 отказ 2-го игрока

Турнирная сетка – здесь