Федерер вышел в четвертый круг Australian Open, где встретится с Нишикори

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в матче третьего круга турнира "Большого шлема" одержал победу над чехом Томашем Бердыхом - 6:2, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 32 минуты.

В следующей стадии 17-й "сеяный" турнира встретится с японцем Кеи Нишикори, который ранее обыграл словака Лукаша Лацко (6:4, 6:4, 6:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Федерер (Швейцария, 17) - Бердых (Чехия, 10) - 6:2, 6:4, 6:4

Нишикори (Япония, 5) - Лацко (Словакия, Q) - 6:4, 6:4, 6:4

Эванс Д. (Великобритания) - Томич Б. (Австралия, 27) - 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)