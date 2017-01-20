Федерер вышел в четвертый круг Australian Open, где встретится с Нишикори

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в матче третьего круга турнира "Большого шлема" одержал победу над чехом Томашем Бердыхом - 6:2, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 32 минуты.
В следующей стадии 17-й "сеяный" турнира встретится с японцем Кеи Нишикори, который ранее обыграл словака Лукаша Лацко (6:4, 6:4, 6:4).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Федерер (Швейцария, 17) - Бердых (Чехия, 10) - 6:2, 6:4, 6:4
Нишикори (Япония, 5) - Лацко (Словакия, Q) - 6:4, 6:4, 6:4
Эванс Д. (Великобритания) - Томич Б. (Австралия, 27) - 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)
Bee
Спасибо, Федор, за старый добрый теннис. Как будто на 10 лет назад вернулся. Без вариантов для чеха.
15:28