23:23 1 сентября | Теннис — "Большой шлем"

Федерер выиграл у Кирьоса и вышел в четвертый круг US Open


Швейцарец Роджер Федерер победил австралийца Ника Кирьоса в третьем круге US Open. Вторая ракетка мира выигрывал Открытый чемпионат США пять раз подряд - с 2004 по 2008 год. 

Соперником Федерера станет еще один представитель Австралии Джон Миллмэн, который взял верх над Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Ник Кирьос (Австралия, 30) - 6:4, 6:1, 7:5

Джон Миллмэн (Австралия) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:4, 4:6, 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2018/1/

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