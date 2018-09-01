Федерер выиграл у Киргиоса и вышел в четвертый круг US Open

Швейцарец Роджер Федерер победил австралийца Ника Киргиоса в третьем круге US Open. Вторая ракетка мира выигрывал Открытый чемпионат США пять раз подряд - с 2004 по 2008 год.

Соперником Федерера станет еще один представитель Австралии Джон Миллмэн, который взял верх над Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Ник Киргиос (Австралия, 30) - 6:4, 6:1, 7:5

Джон Миллмэн (Австралия) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:4, 4:6, 6:1, 6:3