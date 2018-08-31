Федерер в трех сетах обыграл Пэра на US Open

Швейцарец Роджер Федерер переиграл француза Бенуа Пэра (7:5, 6:4, 6:4) во втором раунде US Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 56 минут.

В следующем раунде швейцарский теннисист сыграет с австралийцем Ником Киргиосом.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Бенуа Пэр (Франция) - 7:5, 6:4, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 13) - Хайме Мунар (Испания) - 6:2, 6:0, 5:7, 6:2

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Мэттью Эбден (Австралия) - 6:7(1:7), 6:3, 6:2, 6:0

Ник Киргиос (Австралия, 30) - Пьер-Юге Эрбер (Франция) - 4:6, 7:6(8:6), 6:3, 6:0