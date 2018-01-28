Федерер в шестой раз выиграл Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии. В финале он в пяти сетах одолел хорвата Марина Чилича. 36-летний теннисист в шестой раз в своей карьере выиграл Australian Open. Помимо швейцарца по шесть раз побеждали на Открытом чемпионате Австралии лишь Новак Джокович и Рой Эмерсон.
Для Федерера эта победа стала 20-й на турнирах "Большого шлема". Отметим, что ветеран является единственным мужчиной-обладателем двух десятков "шлемов" в истории. Больше побед только у женщин - Штеффи Граф (22), Серены Уильямс (23) и Маргарет Корт (24).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Федерер (Швейцария, 2) - Чилич (Хорватия, 6) - 6:2, 6:7(5:7), 6:3, 3:6, 6:1
SergMayak
Бней йегуда, вот не стану сыпать соль...сколько тебе лет? это вопрос номер 1. Играл , пусть и любителем , ты - это вопрос 2. И давно ли следишь за теннисом ? - это 3. Напиши. плиз..возможно подискутируем отдельно, ты вроде разбираешься, но мне кажется ты предвзят слегка и чересчур категоричен
20:15
miker65
Rome22, и еще тебе пример. Самбист один, довольно известный, устроил как-то недалеко от Красной площади поффициальный обед с деятелями нашей культуры. Много разного народу там. Госорит с одним, с Шевчуком минут наверное пять все про разные дела в нашей культуре. А потом, через 5 минут общения с Шевчуком споашивает его: - а скажите, молодой человек, как Вас зовут? - Юра, - ответил Шевчук. Остальные гости чуть под стол не упали. Посмотри, есть видео в инете.
20:04
miker65
Rome22, а вот здесь на СЭ есть несколько сотен любителей тенниса. Все эти несколько сотен сегодня сиотрели финал, награждение, а потом гейм, Шетт, Матс...И ни один из этих нескольких сотен любителей тенниса не узнали, также как и я....Агасси(!!!) в подручном у Маккинроя! А ты говоришь Дмитриева с Метревели Шакила не узнали...
19:57
Rome22
grechka2103.... помню как Дмитриева комментировала в Рио... показали среди зрителей Шакила О'Нила.... Дмитриева с Метревели гадали-гадали, потом Дмитриева предположила "здоровый какой-то.... наверное игрок в американский футбол!"....
19:46
GiantTemo
"fireman32 _______ В очередной раз Федерер побеждает на халяву,не встретив по пути противников ,против которых у него нет шансов))" _________ Интересно узнать, кто же эти игроки, против которых у Федерера нет шансов???
18:16
miker65
А мне кто-нибудь может все-таки ответит или нет? Это Агасси - подручный у Макинроя в гейм, Шетт, Матс? Второй подручный - Рыжий с бородкой - сто процентов Беккер. Или никто не вьезжает в шутки Макинроя?
17:13
Братчанин
Gangtrang :"Вероятно это последний титул Роджера на этой юбилейной цифре он видимо и закончит..." - Да даже если титул последний и он закончит - менее великим он не станет! Роджер уже давно перешёл эту грань!
16:37
maxcds
Глыба. Мастерюга. Великий. Не то что продукты слабой, ноющей, продопингованной с ног до головы американской школы тенниса.
16:34
grechka2103
А на счет Дмитриевой, как комментатора - она чем-то напоминает Федерера в последние годы: не идеальна, но лучше нее пока никого нет ))
16:31
БэнД
Совсем недавно алексцандер фапал на Серену. Смотрю на ходу переобулся ))
16:28
Бней Иегуда
БэнД Ну если так разграничивать, то Джокович тоже не ровня Надалю, а Надаль не ровня Феде.))
16:28
Тестикулы Серены
Серена = Армстронг = Гэтлин
16:26
grechka2103
Gangtrang "Вероятно это последний титул Роджера" - Ох, сколько раз мы все уже это слышали - не сосчитать! Я бы поостереглась от подобных прогнозов, чтобы не оказаться в очередной раз в дураках!
16:25
Тестикулы Серены
ВАДА против побед Армстронга тоже не возражало )))))))))))))))))))))))))))))))))))
16:25
БэнД
Бней Иегуда БэнД Согласен, в плане достижений Маррей в большой четвёрке занимает 4-е место.) Факты вещь упрямая.))----------------------------Дело хозяйское конечно, но лично для меня существует большая тройка, а не четвёрка. Понятно, три титула ТБШ - это очень круто в любом случае, но тем не менее Мюррей тройке Ф-Н-Д не ровня. Он на одну ступеньку ниже, скажем так )
16:24
shpasic
с каких это пор победа на ОИ стала достижением?))
16:20
alexzander
Бней Иегуда Ну конечно все молчат, юридические все грамотно и я не спорю, а практически это не победы и весь мир об этом знает, как ты только что там сказал?-"Факты вещь упрямая.))"
16:19
Бней Иегуда
Серену каждая вторая в туре считает кумиром.) Дело не только в здоровье.)) За здоровье кумиром не становятся.))
16:16
Тестикулы Серены
Серена Маррея завалила бы? Кто как думает? Я ставлю на Серену! )))))))))))))))))))))))))
16:11
SportsMan
Федя побеждает не за счёт того, что здоровее других, в отличии от Серены, скажем. Федерер - исключительный талант и профессионализм. Но самое главное - любовь к своему делу и умение работать, потому как талантов много, а характер у всех разный.
16:10
Бней Иегуда
БэнД Согласен, в плане достижений Маррей в большой четвёрке занимает 4-е место.) Факты вещь упрямая.))
16:07
Бней Иегуда
Плевать на ТИ.) Есть правила ВАДА, остальное пустой разговор.) Никто в туре не высказался в адресс Си, что её победы нечестные, ни одного человека!) В отличие от Шары.)) В адресс которой почти весь тур высказал своё фи.)
16:06
БэнД
Бней Иегуда Везде фигурирует именно большая четвёрка, а не большая тройка.)-------------------------Было время (совсем недавно), когда эти четверо зарубались между собой в полуфиналах и финалах, никого другого даже рядом не было (разве что Рванинка иногда впрягался). Тем не менее Мюррей в этих разборках всегда был четвёртым лишним и, как я уже сказал ниже, курил бамбук ))
16:04
Тестикулы Серены
У Чмоки олимпийские медали стали аргументом ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
16:03
alexzander
Бней Иегуда "Вчера полматча не могла вспомнить сколько мэйджоров у Серены.))" Ну правильно, считала, а был ли хоть один титул без ТИ???
15:56
Бней Иегуда
И у Дмитриевой очень явно проскакивает в репортаж, кому она симпатизирует, а кого недолюбливает.)) Метревели в этом плане мне больше нравится, более позитивный чувачок.))
15:53
Бней Иегуда
Дмитриева очень слабый комментатор, косяк на косяке.)) Пора уступать дорогу молодым.)) Вчера полматча не могла вспомнить сколько мэйджоров у Серены.)) Смех.)) Ты уж возьми распечатку, если память подводит, на всю страну комментируешь.))
15:51
Gangtrang
Вероятно это последний титул Роджера на этой юбилейной цифре он видимо и закончит(так как есть звоночки которые говорят о том что в ближайший год его физика будет стремительно падать)
15:48
oleg.bob
Федерер- Бог! Он лучший спортсмен в истории спорта наряду с Пеле и Али.
15:47
alexzander
Дмитриева и Морозова,вообще лучшие комментаторы, одно удовольствие их слушать, хотя не всегда и со всем я соглашаюсь.
15:47