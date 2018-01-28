14:40 | Теннис — "Большой шлем"

Федерер в шестой раз выиграл Australian Open

Сегодня. Мельбурн. Роджер ФЕДЕРЕР выиграл свой шестой титул в Австралии и 20-й на турнирах "Большого шлема". Фото REUTERS Сегодня. Мельбурн. Роджер ФЕДЕРЕР выиграл свой шестой титул в Австралии и 20-й на турнирах "Большого шлема". Фото REUTERS
Сегодня. Мельбурн. Роджер ФЕДЕРЕР выиграл свой шестой титул в Австралии и 20-й на турнирах "Большого шлема". Фото REUTERS
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Швейцарец Роджер Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии. В финале он в пяти сетах одолел хорвата Марина Чилича. 36-летний теннисист в шестой раз в своей карьере выиграл Australian Open. Помимо швейцарца по шесть раз побеждали на Открытом чемпионате Австралии лишь Новак Джокович и Рой Эмерсон.

Для Федерера эта победа стала 20-й на турнирах "Большого шлема". Отметим, что ветеран является единственным мужчиной-обладателем двух десятков "шлемов" в истории. Больше побед только у женщин - Штеффи Граф (22), Серены Уильямс (23) и Маргарет Корт (24).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Федерер (Швейцария, 2) - Чилич (Хорватия, 6) - 6:2, 6:7(5:7), 6:3, 3:6, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (61)
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SergMayak

Бней йегуда, вот не стану сыпать соль...сколько тебе лет? это вопрос номер 1. Играл , пусть и любителем , ты - это вопрос 2. И давно ли следишь за теннисом ? - это 3. Напиши. плиз..возможно подискутируем отдельно, ты вроде разбираешься, но мне кажется ты предвзят слегка и чересчур категоричен

20:15

miker65

Rome22, и еще тебе пример. Самбист один, довольно известный, устроил как-то недалеко от Красной площади поффициальный обед с деятелями нашей культуры. Много разного народу там. Госорит с одним, с Шевчуком минут наверное пять все про разные дела в нашей культуре. А потом, через 5 минут общения с Шевчуком споашивает его: - а скажите, молодой человек, как Вас зовут? - Юра, - ответил Шевчук. Остальные гости чуть под стол не упали. Посмотри, есть видео в инете.

20:04

miker65

Rome22, а вот здесь на СЭ есть несколько сотен любителей тенниса. Все эти несколько сотен сегодня сиотрели финал, награждение, а потом гейм, Шетт, Матс...И ни один из этих нескольких сотен любителей тенниса не узнали, также как и я....Агасси(!!!) в подручном у Маккинроя! А ты говоришь Дмитриева с Метревели Шакила не узнали...

19:57

Rome22

grechka2103.... помню как Дмитриева комментировала в Рио... показали среди зрителей Шакила О'Нила.... Дмитриева с Метревели гадали-гадали, потом Дмитриева предположила "здоровый какой-то.... наверное игрок в американский футбол!"....

19:46

GiantTemo

"fireman32 _______ В очередной раз Федерер побеждает на халяву,не встретив по пути противников ,против которых у него нет шансов))" _________ Интересно узнать, кто же эти игроки, против которых у Федерера нет шансов???

18:16

miker65

А мне кто-нибудь может все-таки ответит или нет? Это Агасси - подручный у Макинроя в гейм, Шетт, Матс? Второй подручный - Рыжий с бородкой - сто процентов Беккер. Или никто не вьезжает в шутки Макинроя?

17:13

Братчанин

Gangtrang :"Вероятно это последний титул Роджера на этой юбилейной цифре он видимо и закончит..." - Да даже если титул последний и он закончит - менее великим он не станет! Роджер уже давно перешёл эту грань!

16:37

maxcds

Глыба. Мастерюга. Великий. Не то что продукты слабой, ноющей, продопингованной с ног до головы американской школы тенниса.

16:34

grechka2103

А на счет Дмитриевой, как комментатора - она чем-то напоминает Федерера в последние годы: не идеальна, но лучше нее пока никого нет ))

16:31

БэнД

Совсем недавно алексцандер фапал на Серену. Смотрю на ходу переобулся ))

16:28

Бней Иегуда

БэнД Ну если так разграничивать, то Джокович тоже не ровня Надалю, а Надаль не ровня Феде.))

16:28

Тестикулы Серены

Серена = Армстронг = Гэтлин

16:26

grechka2103

Gangtrang "Вероятно это последний титул Роджера" - Ох, сколько раз мы все уже это слышали - не сосчитать! Я бы поостереглась от подобных прогнозов, чтобы не оказаться в очередной раз в дураках!

16:25

Тестикулы Серены

ВАДА против побед Армстронга тоже не возражало )))))))))))))))))))))))))))))))))))

16:25

БэнД

Бней Иегуда БэнД Согласен, в плане достижений Маррей в большой четвёрке занимает 4-е место.) Факты вещь упрямая.))----------------------------Дело хозяйское конечно, но лично для меня существует большая тройка, а не четвёрка. Понятно, три титула ТБШ - это очень круто в любом случае, но тем не менее Мюррей тройке Ф-Н-Д не ровня. Он на одну ступеньку ниже, скажем так )

16:24

shpasic

с каких это пор победа на ОИ стала достижением?))

16:20

alexzander

Бней Иегуда Ну конечно все молчат, юридические все грамотно и я не спорю, а практически это не победы и весь мир об этом знает, как ты только что там сказал?-"Факты вещь упрямая.))"

16:19

Бней Иегуда

Серену каждая вторая в туре считает кумиром.) Дело не только в здоровье.)) За здоровье кумиром не становятся.))

16:16

Тестикулы Серены

Серена Маррея завалила бы? Кто как думает? Я ставлю на Серену! )))))))))))))))))))))))))

16:11

SportsMan

Федя побеждает не за счёт того, что здоровее других, в отличии от Серены, скажем. Федерер - исключительный талант и профессионализм. Но самое главное - любовь к своему делу и умение работать, потому как талантов много, а характер у всех разный.

16:10

Бней Иегуда

БэнД Согласен, в плане достижений Маррей в большой четвёрке занимает 4-е место.) Факты вещь упрямая.))

16:07

Бней Иегуда

Плевать на ТИ.) Есть правила ВАДА, остальное пустой разговор.) Никто в туре не высказался в адресс Си, что её победы нечестные, ни одного человека!) В отличие от Шары.)) В адресс которой почти весь тур высказал своё фи.)

16:06

БэнД

Бней Иегуда Везде фигурирует именно большая четвёрка, а не большая тройка.)-------------------------Было время (совсем недавно), когда эти четверо зарубались между собой в полуфиналах и финалах, никого другого даже рядом не было (разве что Рванинка иногда впрягался). Тем не менее Мюррей в этих разборках всегда был четвёртым лишним и, как я уже сказал ниже, курил бамбук ))

16:04

Тестикулы Серены

У Чмоки олимпийские медали стали аргументом ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

16:03

alexzander

Бней Иегуда "Вчера полматча не могла вспомнить сколько мэйджоров у Серены.))" Ну правильно, считала, а был ли хоть один титул без ТИ???

15:56

Бней Иегуда

И у Дмитриевой очень явно проскакивает в репортаж, кому она симпатизирует, а кого недолюбливает.)) Метревели в этом плане мне больше нравится, более позитивный чувачок.))

15:53

Бней Иегуда

Дмитриева очень слабый комментатор, косяк на косяке.)) Пора уступать дорогу молодым.)) Вчера полматча не могла вспомнить сколько мэйджоров у Серены.)) Смех.)) Ты уж возьми распечатку, если память подводит, на всю страну комментируешь.))

15:51

Gangtrang

Вероятно это последний титул Роджера на этой юбилейной цифре он видимо и закончит(так как есть звоночки которые говорят о том что в ближайший год его физика будет стремительно падать)

15:48

oleg.bob

Федерер- Бог! Он лучший спортсмен в истории спорта наряду с Пеле и Али.

15:47

alexzander

Дмитриева и Морозова,вообще лучшие комментаторы, одно удовольствие их слушать, хотя не всегда и со всем я соглашаюсь.

15:47