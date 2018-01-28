Федерер в шестой раз выиграл Australian Open

Сегодня. Мельбурн. Роджер ФЕДЕРЕР выиграл свой шестой титул в Австралии и 20-й на турнирах "Большого шлема". Фото REUTERS

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии. В финале он в пяти сетах одолел хорвата Марина Чилича. 36-летний теннисист в шестой раз в своей карьере выиграл Australian Open. Помимо швейцарца по шесть раз побеждали на Открытом чемпионате Австралии лишь Новак Джокович и Рой Эмерсон.

Для Федерера эта победа стала 20-й на турнирах "Большого шлема". Отметим, что ветеран является единственным мужчиной-обладателем двух десятков "шлемов" в истории. Больше побед только у женщин - Штеффи Граф (22), Серены Уильямс (23) и Маргарет Корт (24).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Федерер (Швейцария, 2) - Чилич (Хорватия, 6) - 6:2, 6:7(5:7), 6:3, 3:6, 6:1