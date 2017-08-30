Федерер в пяти сетах обыграл Тиафо в первом круге US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в первом круге US Open обыграл американца Фрэнсиса Тиафо - 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4. Поединок состоялся на закрытом корте и продлился 2 часа 41 минуту. В следующем раунде швейцарец встретится с победителем пары Блаж Кавчич (Словения) - Михаил Южный (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Федерер (Швейцария, 3) - Тиафо (США) - 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4
alexzander
Тяжело Роджер начал, но надо сказать соперник играл хорошо,очень оригинальные решения предлагал, и даже отыгрался в 5 сете, сделав обратный брейк, но...дальше уже нервы сдали.
07:40