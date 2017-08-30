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07:10 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Федерер в пяти сетах обыграл Тиафо в первом круге US Open

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер в первом круге US Open обыграл американца Фрэнсиса Тиафо 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4. Поединок состоялся на закрытом корте и продлился 2 часа 41 минуту. В следующем раунде швейцарец встретится с победителем пары Блаж Кавчич (Словения) - Михаил Южный (Россия).

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Федерер (Швейцария, 3) - Тиафо (США) - 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Тяжело Роджер начал, но надо сказать соперник играл хорошо,очень оригинальные решения предлагал, и даже отыгрался в 5 сете, сделав обратный брейк, но...дальше уже нервы сдали.

07:40