Федерер в пяти сетах обыграл Тиафо в первом круге US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в первом круге US Open обыграл американца Фрэнсиса Тиафо - 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4. Поединок состоялся на закрытом корте и продлился 2 часа 41 минуту. В следующем раунде швейцарец встретится с победителем пары Блаж Кавчич (Словения) - Михаил Южный (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Федерер (Швейцария, 3) - Тиафо (США) - 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4