Федерер установил рекорд по количеству побед на Уимблдоне

Роджер Федерер, обыграв в первом круге Уимблдона Александра Долгополова, установил рекорд по количеству побед на британском турнире "Большого шлема". При счете 6:3, 3:0 в пользу швейцарца украинский теннисист отказался от продолжения борьбы, таким образом была зафиксирована 85-я победа Федерера на травяном турнире. Предыдущий рекорд принадлежал Джимми Коннорсу (84).

Стоит отметить, что в этом матче Федерер преодолел отметку в 10 тысяч эйсов за карьеру. Во встрече с Долгополовым швейцарец совершил десять подач навылет, доведя число эйсов до 10 004. Лидером по этому показателю является хорват Иво Карлович (12 018 эйсов), второе место занимает его соотечественник Горан Иванишевич (10 731).