Федерер сыграет с Мишей Зверевым в третьем круге Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер в трех сетах обыграл серба Душана Лайовича во втором круге Уимблдона. Его следующим соперником станет немец Миша Зверев.

Итальянец Паоло Лоренци в четырех партиях уступил американцу Джареду Дональдсону, которому теперь предстоит встреча с австрийцем Домиником Тимом.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Федерер (Швейцария, 3) – Лайович (Сербия) – 7:6 (7:0), 6:3, 6:2

Дональдсон (США) – Лоренци (Италия, 32) – 6:4, 7:6 (7:0), 6:7 (0:7), 6:2