Федерер стал рекордсменом по количеству побед на траве за всю историю тенниса

Швейцарский теннисист Роджер Федерер установил рекорд по количеству побед на траве за всю историю. Это произошло после того, как в третьем раунде Уимблдона он обыграл представителя Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 7:5, 6:2).

В активе у швейцарца теперь 175 побед на травяных кортах. Он обогнал знаменитого американского теннисиста Джимми Коннорса, 174 раза побеждавшего на этом покрытии.

Всего спортсмен провел 200 матчей на траве, 175 из них завершились победой. В общей сложности на взрослом уровне (одиночный разряд турниров АТР и "Большого шлема") он провел 1413 игры и 1160 раз победил.