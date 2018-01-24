Федерер сравнялся с Коннорсом по количеству выходов в полуфинал Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер обыграл чеха Томаша Бердыха в четвертьфинале Australian Open и теперь сыграет с корейцем Чон Хеном. Этот полуфинал станет для 36-летнего спортсмена 14-м на Открытом чемпионате Австралии. По этому показателю в Открытой эре он сравнялся с американцем Джимии Коннорсом.

Федерер стал самым возрастным игроком 1/2 финала турнира "Большого шлема" также после Коннорса, который в возрасте 38 лет играл в полуфинале US Open в 1991 году.

Отмечается, что этот полуфинал станет для швейцарца 43-м на всех турнирах "Большого шлема", однако он впервые сыграет с соперником, который еще не добирался до этого раунда в карьере.

Федерер не проиграл ни одного сета на этом Australian Open. Он также является последним игроком, который в 2007 году выиграл этот турнир без единого проигрыша в сетах.