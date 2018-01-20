Федерер победил Гаске в третьем круге Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер обыграл француза Ришара Гаске в третьем круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту.
Соперником Федерера по 1/8 финала будет венгр Мартон Фучович.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Федерер (Швейцария, 2) – Гаске (Франция, 29) – 6:2, 7:5, 6:4
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hhh.14170
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16:48
Bee
Так ему и платят, не волнуйся))) Проходных матчей конечно хватает, но посмотреть есть на что. Внизу сетки. Вверху просто колхоз один.
15:44
fifa_guru
посмотрел сегодня отрезки разных матчей. Федерер единственный из-за кого можно смотреть теннис! Просто лучший! федерации тенниса ему надо платить, чтобы люди ходили на теннис)) иначе смотреть вообще не на кого! один хлам. особенно у женщин
15:20