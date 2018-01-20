Федерер победил Гаске в третьем круге Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер обыграл француза Ришара Гаске в третьем круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту.

Соперником Федерера по 1/8 финала будет венгр Мартон Фучович.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Федерер (Швейцария, 2) – Гаске (Франция, 29) – 6:2, 7:5, 6:4