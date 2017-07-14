Федерер победил Бердыха в полуфинале Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер в полуфинале Уимблдона победил чеха Томаша Бердыха со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. В финале 18-кратный победитель турниров "Большого шлема" встретится с хорватом Марином Чиличем, который обыграл американца Сэма Керри (6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5).
Добавим, что 35-летний Федерер побеждал на Уимблдоне 7 раз и является рекордсменом по количеству побед и количеству выигранных матчей (недавно обошел американку Серену Уильямс) на турнирах "Большого шлема".
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Федерер (Швейцария, 3) - Бердых (Чехия, 11) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4
Orakle
пидаserojer с Окраины небось?
21:46
shpasic
топ-класс Бердыха - не взять ни одного сета в 35-летнего соперника))
21:35
Bee
Да как там добежать... Федор просто включал в решающие моменты весь свой ресурс. Один из лучших матчей Бердыха, что я видел. Но Федя очень сконцентрирован, даже после победы минимум эмоций, уже готовится к финалу. Феномен.
21:22
Arthas
Смотрел матч, могу сказать, что Федерер больше играл против самого себя. Да, было пару хороших форхендов у Бердыха и подача, но Роджер много ошибался. И все таки Бердых не боец. В решающих моментах, особенно на таях даже к мячу не пытался добежать. Удачи в финале, Роджер. Пора выходить на первое место по числу титулов на Уимблдоне.
21:03
sheitan
Отец!!!
20:58
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Федя атцует.)) 11-й финал на Уиме.)) Томаш тоже показал топ-класс.) Если чудес не случится, или Федя не подсядет физически...)) В общем ждём финал.))
20:56
kuzna
Только Федерер, только хардкор ))))
20:55