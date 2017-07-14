Федерер победил Бердыха в полуфинале Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер в полуфинале Уимблдона победил чеха Томаша Бердыха со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. В финале 18-кратный победитель турниров "Большого шлема" встретится с хорватом Марином Чиличем, который обыграл американца Сэма Керри (6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5).

Добавим, что 35-летний Федерер побеждал на Уимблдоне 7 раз и является рекордсменом по количеству побед и количеству выигранных матчей (недавно обошел американку Серену Уильямс) на турнирах "Большого шлема".

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Федерер (Швейцария, 3) - Бердых (Чехия, 11) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4