Федерер победил Бердыха и сыграет с Чон Хеном в полуфинале Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер обыграл чеха Томаша Бердыха в четвертьфинале Australian Open. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут.
Соперником 36-летнего Федерера по полуфиналу будет 21-летний кореец Чон Хен.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Федерер (Швейцария, 2) – Бердых (Чехия, 19) – 7:6 (7:1), 6:3, 6:4
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Nick280881
Счёт 6-7, никакого "выноса в одну калитку" нет.)) Да, все верно счет действительно 7:6 в пользу Граф. Причем первые 6 матчей выиграла Эверт, а потом 7 раз подряд подряд Граф. Воспаленный мозг великого теннисного иксперда не улавливает никакой закономерности?
19:32
Бней Иегуда
И на всякий случай расскажу тебе (в силу твоего наверное детского возраста), что Граф с Эверт много раз играла.)) Счёт 6-7, никакого "выноса в одну калитку" нет.)) Причём Крис играла эти матчи уже на закате своей карьеры, и была далека от своей пиковой формы.))
18:39
Бней Иегуда
SergMayak Ты наверное думаешь, что это моё ноу хау, определять лучшего теннисиста, футболиста, хоккеиста всех времён?)) Заблуждаешься!))
18:29
SergMayak
Хм...Бней йегуда, ты совсем поехал? Как можно вообще сравнивать Эверт, Граф и Уильямс между собой??? Большего бреда и читать не приходицца! Граф в одну калитку вынесла бы Эверт в 90х. и тоже самое с обеими сделала бы любая Уильямс..Теннис эволюционирует, развивается. и спортсмены становяцца более технически оснащенными и физически выносливыми! Бред такое сравнение, как и сравнивать Пеле, Марадону и Неймара, разные времена, стили , разные эры!!!
17:04
inachipoch
Бней Иегуда Штеффи тоже Великая, в моей иерархии лучших занимает 6-е место--------------- Убогий, про свои "иерархии" рассказывай своим резиновым подружкам. Кроме них твои "иерархии" на. никому не интересны.
16:55
Bee
Фёдор - впоряде. Первый сет заставил понервничать. Показал, что значит великий чемпион. Чех в очередной раз сломался психологически.
15:57
Бней Иегуда
Я не утверждал, а предполагал, как возможный вариант.) Который, кстати, никто не оспорил.))
15:39
Бней Иегуда
Корт - Великая, но всё-таки домашняя чемпионка.) Половина титулов, где не играли все сильнейшие.) Штеффи тоже Великая, в моей иерархии лучших занимает 6-е место. после Си, Винус, Навратиловой, Эверт и Селеш.)
15:36
LZ68
иегуда. и вообще не сбивай людей с толку) ты писал, что АО возьмут Надаль и Свитолина, бгг))
15:34
Бней Иегуда
На Симу, кстати, и буки дают 2,1.)) Когда это видано, чтобы на первую ракетку мира (читай фаворита) был такой кэф.))
15:34
Бней Иегуда
А сколько у Штеффи было шлемов после 30, бгг?))
15:31
LZ68
Лучшая в истории - это Маргарет Корт!) И Штеффи Граф, которая уже в 30 лет карьеру завершила, сколько там у Сереночки было шлемов в 30 лет?))
15:23
Бней Иегуда
LZ68 А ты игры Халеп видел здесь?)) Тогда вопросы бы не возникали.)) А то, что Си с травмами выигрывала, так это на классе.)) Она могёт и с травмой, на то и лучшая в истории.))
15:13
shpasic
что-то вдруг вспомнил, как Карпин на финал ЧЕ-16 давал прогноз: "ставлю 2:1 на Францию, но думаю, что выиграет Португалия"))
15:03
LZ68
угу, неплохо так румынка с "травмой" то доползла до полуфинала ТБШ, бгг)))) прям как Сереночка, та постоянно с травмами играет и берет шлемы)))
15:03
Бней Иегуда
На бумаге представляются финалы Роджер-Чилич и Кербер-Возняцки.) Самый предсказуемый матч в полуфинале Кербер-Халеп. У Симоны травма, итак далеко прошла, чудес больше не будет, хотя играла сегодня почти безупречно.) Думаю, Энджи не будет иметь особых проблем.) Хотя, хотелось бы увидеть все 3 сета.)) Далее по степени предсказуемости поставлю Федя-Чон.) Эдакая смена поколений, надеюсь Чон это будущая первая ракетка.) Ну и два наименее предсказуемых матча Чилич-Эдмунд и Каро-Элизе, но тоже с номинальными фаворитами.)
14:47
maxcds
Федя - царь! это вам не лоховская американская школа тенниса))
14:46
rusfed 2.0
Arthas Здесь, мне кажется, будет тоже самое, что-то типа 7-6 7-5 6-4 в пользу Федерера 11:07 22 ЯНВАРЯ __________________ О, это шедеврально. Чмока, учись ставить
14:45
shpasic
ну шо, эра Маррея!
14:26
fifa_guru
Arthas Здесь, мне кажется, будет тоже самое, что-то типа 7-6 7-5 6-4 в пользу Федерера 11:07 22 ЯНВАРЯ // молодец)) браво Роджер!)
14:25
Arthas
LZ68 Arthas, да как раз таки все ожидаемо, 1 сет, тома подает на сет и накладывает в штаны, дальше можно было уже и не смотреть)) Все-таки стоит отметить, что Роджер в начале напортачил) Но в остальном согласен)
14:07
maximus
Бьорндален с ракеткой
14:04
LZ68
Arthas, да как раз таки все ожидаемо, 1 сет, тома подает на сет и накладывает в штаны, дальше можно было уже и не смотреть))
14:03
LZ68
тома бердых - прирожденный боец) бгг))) дед поди и сета не отдаст на АО, и это в 36 то лет, чудеса просто))
14:01
Бней Иегуда
Поздравления Феде и Чону!) И ждём полуфиналы!) Все четверо достойны титула и у всех есть шансы на победу.)
14:00
Arthas
В первом сете, в начале, Роджер как-то не проснулся, но в концовке включился и дожал на тайбрейке, я почти угадал счет, не ожидал, что Бердых поплывет после 1 сета так быстро. Роджер, кстати, показал довольно разнообразный теннис, будет интересно посмотреть на него против корейца. Удачи Роджеру!!!
14:00
rusfed 2.0
Хотелось, чтобы Бердых что-то стоящее в карьере завоевал
13:59