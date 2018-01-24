13:55 | Теннис — "Большой шлем"

Федерер победил Бердыха и сыграет с Чон Хеном в полуфинале Australian Open

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Швейцарец Роджер Федерер обыграл чеха Томаша Бердыха в четвертьфинале Australian Open. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут.

Соперником 36-летнего Федерера по полуфиналу будет 21-летний кореец Чон Хен.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Федерер (Швейцария, 2) – Бердых (Чехия, 19) – 7:6 (7:1), 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (27)
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Nick280881

Счёт 6-7, никакого "выноса в одну калитку" нет.)) Да, все верно счет действительно 7:6 в пользу Граф. Причем первые 6 матчей выиграла Эверт, а потом 7 раз подряд подряд Граф. Воспаленный мозг великого теннисного иксперда не улавливает никакой закономерности?

19:32

Бней Иегуда

И на всякий случай расскажу тебе (в силу твоего наверное детского возраста), что Граф с Эверт много раз играла.)) Счёт 6-7, никакого "выноса в одну калитку" нет.)) Причём Крис играла эти матчи уже на закате своей карьеры, и была далека от своей пиковой формы.))

18:39

Бней Иегуда

SergMayak Ты наверное думаешь, что это моё ноу хау, определять лучшего теннисиста, футболиста, хоккеиста всех времён?)) Заблуждаешься!))

18:29

SergMayak

Хм...Бней йегуда, ты совсем поехал? Как можно вообще сравнивать Эверт, Граф и Уильямс между собой??? Большего бреда и читать не приходицца! Граф в одну калитку вынесла бы Эверт в 90х. и тоже самое с обеими сделала бы любая Уильямс..Теннис эволюционирует, развивается. и спортсмены становяцца более технически оснащенными и физически выносливыми! Бред такое сравнение, как и сравнивать Пеле, Марадону и Неймара, разные времена, стили , разные эры!!!

17:04

inachipoch

Бней Иегуда Штеффи тоже Великая, в моей иерархии лучших занимает 6-е место--------------- Убогий, про свои "иерархии" рассказывай своим резиновым подружкам. Кроме них твои "иерархии" на. никому не интересны.

16:55

Bee

Фёдор - впоряде. Первый сет заставил понервничать. Показал, что значит великий чемпион. Чех в очередной раз сломался психологически.

15:57

Бней Иегуда

Я не утверждал, а предполагал, как возможный вариант.) Который, кстати, никто не оспорил.))

15:39

Бней Иегуда

Корт - Великая, но всё-таки домашняя чемпионка.) Половина титулов, где не играли все сильнейшие.) Штеффи тоже Великая, в моей иерархии лучших занимает 6-е место. после Си, Винус, Навратиловой, Эверт и Селеш.)

15:36

LZ68

иегуда. и вообще не сбивай людей с толку) ты писал, что АО возьмут Надаль и Свитолина, бгг))

15:34

Бней Иегуда

На Симу, кстати, и буки дают 2,1.)) Когда это видано, чтобы на первую ракетку мира (читай фаворита) был такой кэф.))

15:34

Бней Иегуда

А сколько у Штеффи было шлемов после 30, бгг?))

15:31

LZ68

Лучшая в истории - это Маргарет Корт!) И Штеффи Граф, которая уже в 30 лет карьеру завершила, сколько там у Сереночки было шлемов в 30 лет?))

15:23

Бней Иегуда

LZ68 А ты игры Халеп видел здесь?)) Тогда вопросы бы не возникали.)) А то, что Си с травмами выигрывала, так это на классе.)) Она могёт и с травмой, на то и лучшая в истории.))

15:13

shpasic

что-то вдруг вспомнил, как Карпин на финал ЧЕ-16 давал прогноз: "ставлю 2:1 на Францию, но думаю, что выиграет Португалия"))

15:03

LZ68

угу, неплохо так румынка с "травмой" то доползла до полуфинала ТБШ, бгг)))) прям как Сереночка, та постоянно с травмами играет и берет шлемы)))

15:03

Бней Иегуда

На бумаге представляются финалы Роджер-Чилич и Кербер-Возняцки.) Самый предсказуемый матч в полуфинале Кербер-Халеп. У Симоны травма, итак далеко прошла, чудес больше не будет, хотя играла сегодня почти безупречно.) Думаю, Энджи не будет иметь особых проблем.) Хотя, хотелось бы увидеть все 3 сета.)) Далее по степени предсказуемости поставлю Федя-Чон.) Эдакая смена поколений, надеюсь Чон это будущая первая ракетка.) Ну и два наименее предсказуемых матча Чилич-Эдмунд и Каро-Элизе, но тоже с номинальными фаворитами.)

14:47

maxcds

Федя - царь! это вам не лоховская американская школа тенниса))

14:46

rusfed 2.0

Arthas Здесь, мне кажется, будет тоже самое, что-то типа 7-6 7-5 6-4 в пользу Федерера 11:07 22 ЯНВАРЯ __________________ О, это шедеврально. Чмока, учись ставить

14:45

shpasic

ну шо, эра Маррея!

14:26

fifa_guru

Arthas Здесь, мне кажется, будет тоже самое, что-то типа 7-6 7-5 6-4 в пользу Федерера 11:07 22 ЯНВАРЯ // молодец)) браво Роджер!)

14:25

Arthas

LZ68 Arthas, да как раз таки все ожидаемо, 1 сет, тома подает на сет и накладывает в штаны, дальше можно было уже и не смотреть)) Все-таки стоит отметить, что Роджер в начале напортачил) Но в остальном согласен)

14:07

maximus

Бьорндален с ракеткой

14:04

LZ68

Arthas, да как раз таки все ожидаемо, 1 сет, тома подает на сет и накладывает в штаны, дальше можно было уже и не смотреть))

14:03

LZ68

тома бердых - прирожденный боец) бгг))) дед поди и сета не отдаст на АО, и это в 36 то лет, чудеса просто))

14:01

Бней Иегуда

Поздравления Феде и Чону!) И ждём полуфиналы!) Все четверо достойны титула и у всех есть шансы на победу.)

14:00

Arthas

В первом сете, в начале, Роджер как-то не проснулся, но в концовке включился и дожал на тайбрейке, я почти угадал счет, не ожидал, что Бердых поплывет после 1 сета так быстро. Роджер, кстати, показал довольно разнообразный теннис, будет интересно посмотреть на него против корейца. Удачи Роджеру!!!

14:00

rusfed 2.0

Хотелось, чтобы Бердых что-то стоящее в карьере завоевал

13:59