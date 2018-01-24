Федерер победил Бердыха и сыграет с Чон Хеном в полуфинале Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер обыграл чеха Томаша Бердыха в четвертьфинале Australian Open. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут.

Соперником 36-летнего Федерера по полуфиналу будет 21-летний кореец Чон Хен.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Федерер (Швейцария, 2) – Бердых (Чехия, 19) – 7:6 (7:1), 6:3, 6:4