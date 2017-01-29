15:15 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open

Сегодня. Мельбурн. Роджер ФЕДЕРЕР в матче с Рафаэлем Надалем. Фото REUTERS
Сегодня. Мельбурн. Роджер ФЕДЕРЕР в матче с Рафаэлем Надалем. Фото REUTERS
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Роджер Федерер в пятый раз в карьере стал победителем Australian Open. В решающем матче турнира швейцарский теннисист в пяти сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3). Соперники провели на корте 3 часа 38 минут.

Федерер имел для подготовки к финалу на один день больше Надаля, в связи с чем многие эксперты считали швейцарца фаворитом решающей встречи. Пятый сет, по ходу которого Федерер уступал со счетом 2:3, по накалу превзошел предыдущие четыре партии. Швейцарец сначала сумел сделать обратный брейк, а затем вышел вперед. В итоге развязка драматичного финала осталась за Федерером.

В последний раз Федерер побеждал в Мельбурне в 2010 году – тогда в трех сетах был повержен британец Энди Маррэй

Последняя встреча Надаля и Федерера в финале турнира серии "Большого шлема" состоялась в 2011 году, во Франции. Тот матч завершился в пользу испанца. Последний решающий матч на Australian Open соперники провели 1 февраля 2009 года, - тогда также победу праздновал Надаль.

Отметим, что Федерер завоевал 18-й титул победителя турниров серии "Большого шлема" в своей карьере. 

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Финал 

Федерер (Швейцария, 17) - Надаль (Испания, 9) - 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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КОММЕНТАРИИ (23)
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ЮКИ

Ай,Молодца!Боец!!МУЖИК!!!

16:27

Айртон

Си и Феде на двоих 70!)) Сороковник мэйджоров пробили 23+18=41!)) Ждём полтосик!))

16:03

andy1975

Роджер сотворил настоящее чудо - наконец-то выиграл, уже и не верилось , что это возможно - ЛЕГЕНДА.

15:55

shpasic

трофеи Большого Шлема в зачёт не идут пока в разгаре эра Маррея!

15:54

Bee

Супер камбек! Этой победой Федя доказал всем и все. Один из величайших спортсменов в истории спорта. Икона тенниса.

15:54

Taels

Помню Лендла,Беккера,Сампраса,Агасси,великих чемпионов.Но Федерер-это нЕчто,лучший из лучших.Фантастический игрок.

15:49

Nataly

Я абсолютно счастлива! Поздравляю всех болельщиков Роджера! Ураааааааа!!!!!!!!!!!!

15:45

Воитель

Лучший!!!

15:42

grechka2103

Как же я счастлива!!! Великий теннисист! 5 лет, 3 проигранных финала и сегодня эта ПОБЕДА! В 35 лет. Хочется посмотреть в глаза этом "эксперту", который так настойчиво советовал все эти дни Роджеру заканчивать! Играй, Роджер, я верю, что эта победа не последняя! Поздравляю всех болельщиков Федерера! И Надалю большое спасибо за турнир и и за этот финал. Очень достойно играл и вел себя. Я думаю у Надаля еще будет свой шанс, надо только бороться и ждать, как Федерер.

15:41

streletc1783

Молодец!Очень рад за него в пятом уже думал что его не хватит,а тут наоборот.Лучший теннисист что я видел!Всё может!

15:39

inachipoch

Айртон Браво, Федя!)) Атец!))--------------- ЧМОка, что за фамильярность по отношению к своему "папе"? "Счастливый атец" знает о своём недоразвитом сынульке?

15:37

oleg.bob

Вот это да!!!

15:31

Айртон

Теперь ждём ответку от Джоковича.)) Надо ведь рекорды Феди переписывать.))

15:28

maxcds

Великий без вариантов. Подкупает достойное поведение на корте и вне его. Не то что допингерши вилямз.

15:27

BRUNO

Роджер, браво!!! Спасибо, Моцарт тенниса!!!

15:27

alexzander

Молодец Роджер,вернуться так из небытия, дорогого стоит, Рафа тоже вернулся и он уже не тот, что был в последние 2 года. Конечно ОБЯЗАН был выигрывать 5 сет, отдал,но это не снижает заслуг Роджера!!!Всех поклонников Роджера , с победой!!!

15:26

rusfed 2.0

Сенсация в эпоху Маррэя )))))

15:24

rusfed 2.0

Удовольствие высшей пробы. Шикарная игра в исполнении великих актеров.

15:23

Arthas

Роджер, ты сделал это. В 35 лет, ты смог. Величайший теннисист!!!!

15:22

Айртон

С 18-м мэйджором!))

15:21

Айртон

Браво, Федя!)) Атец!)) Лучший в истории!)) По игре - тотальное преимущество швейцарца, +38 виннеров, но сам же своими невынужденными сделал 5 сетов, должен был выигрывать за 3!)) Концовочка 5-0 особенно хороша!)) Отличный турнир, Си и Федя лучшие!))

15:19

майор99

Молодец. Что тут сказать? Действительно Великий теннисист

15:19

БигБосс

Великий Игрок!

15:17

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ