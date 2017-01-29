Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open

Роджер Федерер в пятый раз в карьере стал победителем Australian Open. В решающем матче турнира швейцарский теннисист в пяти сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3). Соперники провели на корте 3 часа 38 минут.

Федерер имел для подготовки к финалу на один день больше Надаля, в связи с чем многие эксперты считали швейцарца фаворитом решающей встречи. Пятый сет, по ходу которого Федерер уступал со счетом 2:3, по накалу превзошел предыдущие четыре партии. Швейцарец сначала сумел сделать обратный брейк, а затем вышел вперед. В итоге развязка драматичного финала осталась за Федерером.

В последний раз Федерер побеждал в Мельбурне в 2010 году – тогда в трех сетах был повержен британец Энди Маррэй.

Последняя встреча Надаля и Федерера в финале турнира серии "Большого шлема" состоялась в 2011 году, во Франции. Тот матч завершился в пользу испанца. Последний решающий матч на Australian Open соперники провели 1 февраля 2009 года, - тогда также победу праздновал Надаль.

Отметим, что Федерер завоевал 18-й титул победителя турниров серии "Большого шлема" в своей карьере.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Федерер (Швейцария, 17) - Надаль (Испания, 9) - 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3