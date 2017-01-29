Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open

Роджер Федерер в пятый раз в карьере стал победителем Australian Open. В решающем матче турнира швейцарский теннисист в пяти сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3). Соперники провели на корте 3 часа 38 минут.
Федерер имел для подготовки к финалу на один день больше Надаля, в связи с чем многие эксперты считали швейцарца фаворитом решающей встречи. Пятый сет, по ходу которого Федерер уступал со счетом 2:3, по накалу превзошел предыдущие четыре партии. Швейцарец сначала сумел сделать обратный брейк, а затем вышел вперед. В итоге развязка драматичного финала осталась за Федерером.
В последний раз Федерер побеждал в Мельбурне в 2010 году – тогда в трех сетах был повержен британец Энди Маррэй.
Последняя встреча Надаля и Федерера в финале турнира серии "Большого шлема" состоялась в 2011 году, во Франции. Тот матч завершился в пользу испанца. Последний решающий матч на Australian Open соперники провели 1 февраля 2009 года, - тогда также победу праздновал Надаль.
Отметим, что Федерер завоевал 18-й титул победителя турниров серии "Большого шлема" в своей карьере.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Федерер (Швейцария, 17) - Надаль (Испания, 9) - 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3
ЮКИ
Ай,Молодца!Боец!!МУЖИК!!!
16:27
Айртон
Си и Феде на двоих 70!)) Сороковник мэйджоров пробили 23+18=41!)) Ждём полтосик!))
16:03
andy1975
Роджер сотворил настоящее чудо - наконец-то выиграл, уже и не верилось , что это возможно - ЛЕГЕНДА.
15:55
shpasic
трофеи Большого Шлема в зачёт не идут пока в разгаре эра Маррея!
15:54
Bee
Супер камбек! Этой победой Федя доказал всем и все. Один из величайших спортсменов в истории спорта. Икона тенниса.
15:54
Taels
Помню Лендла,Беккера,Сампраса,Агасси,великих чемпионов.Но Федерер-это нЕчто,лучший из лучших.Фантастический игрок.
15:49
Nataly
Я абсолютно счастлива! Поздравляю всех болельщиков Роджера! Ураааааааа!!!!!!!!!!!!
15:45
Воитель
Лучший!!!
15:42
grechka2103
Как же я счастлива!!! Великий теннисист! 5 лет, 3 проигранных финала и сегодня эта ПОБЕДА! В 35 лет. Хочется посмотреть в глаза этом "эксперту", который так настойчиво советовал все эти дни Роджеру заканчивать! Играй, Роджер, я верю, что эта победа не последняя! Поздравляю всех болельщиков Федерера! И Надалю большое спасибо за турнир и и за этот финал. Очень достойно играл и вел себя. Я думаю у Надаля еще будет свой шанс, надо только бороться и ждать, как Федерер.
15:41
streletc1783
Молодец!Очень рад за него в пятом уже думал что его не хватит,а тут наоборот.Лучший теннисист что я видел!Всё может!
15:39
inachipoch
Айртон Браво, Федя!)) Атец!))--------------- ЧМОка, что за фамильярность по отношению к своему "папе"? "Счастливый атец" знает о своём недоразвитом сынульке?
15:37
oleg.bob
Вот это да!!!
15:31
Айртон
Теперь ждём ответку от Джоковича.)) Надо ведь рекорды Феди переписывать.))
15:28
maxcds
Великий без вариантов. Подкупает достойное поведение на корте и вне его. Не то что допингерши вилямз.
15:27
BRUNO
Роджер, браво!!! Спасибо, Моцарт тенниса!!!
15:27
alexzander
Молодец Роджер,вернуться так из небытия, дорогого стоит, Рафа тоже вернулся и он уже не тот, что был в последние 2 года. Конечно ОБЯЗАН был выигрывать 5 сет, отдал,но это не снижает заслуг Роджера!!!Всех поклонников Роджера , с победой!!!
15:26
rusfed 2.0
Сенсация в эпоху Маррэя )))))
15:24
rusfed 2.0
Удовольствие высшей пробы. Шикарная игра в исполнении великих актеров.
15:23
Arthas
Роджер, ты сделал это. В 35 лет, ты смог. Величайший теннисист!!!!
15:22
Айртон
С 18-м мэйджором!))
15:21
Айртон
Браво, Федя!)) Атец!)) Лучший в истории!)) По игре - тотальное преимущество швейцарца, +38 виннеров, но сам же своими невынужденными сделал 5 сетов, должен был выигрывать за 3!)) Концовочка 5-0 особенно хороша!)) Отличный турнир, Си и Федя лучшие!))
15:19
майор99
Молодец. Что тут сказать? Действительно Великий теннисист
15:19
БигБосс
Великий Игрок!
15:17