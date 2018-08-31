Федерер недоволен действиями судьи во время матча Киргиоса с Эрбером

Швейцарец Роджер Федерер раскритиковал действия судьи Мохамеда Лахьяни, который во время матча US Open между австралийцем Ником Киргиосом и французом Пьером-Юго Эрбером спустился с вышки и в перерыве подбодрил Киргиоса. Это случилось при счете 4:6, 0:3 в пользу французского теннисиста, который в итоге проиграл.

– Проблема не в том, что судья покинул свое место, – цитирует AFP Федерера. – Судья должен принимать решения в своем кресле, нравится это кому-то или нет. Но речь не о таких беседах. Этот разговор мог серьезно на что-то повлиять. Как и разговор с тренером, с врачом. Этого не должно повторяться.