Федерер начнет защиту своего титула на "Уимблдоне" матчем с Лайовичем

Прошлогодний победитель "Уимблдона" швейцарский теннисист Роджер Федерер в нынешнем году сыграет в первом круге турнира с сербом Душаном Лайовичем.

На данный момент определились такие пары первого круга в мужском одиночном разряде:

Роджер Федерер (Швейцария) - Душан Лайович (Сербия)

Марин Чилич (Хорватия) - Йошихито Нишиока (Япония)

Стэн Вавринка (Швейцария) - Григор Димитров (Болгария)

Энди Маррэй (Великобритания) - Бенуа Пэр (Франция)

Рафаэль Надаль (Испания) - Дуди Села (Израиль)

Более подробная сетка станет известна позднее.