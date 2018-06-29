Федерер начнет защиту своего титула на "Уимблдоне" матчем с Лайовичем

Прошлогодний победитель "Уимблдона" швейцарский теннисист Роджер Федерер в нынешнем году сыграет в первом круге турнира с сербом Душаном Лайовичем.
На данный момент определились такие пары первого круга в мужском одиночном разряде:
Роджер Федерер (Швейцария) - Душан Лайович (Сербия)
Марин Чилич (Хорватия) - Йошихито Нишиока (Япония)
Стэн Вавринка (Швейцария) - Григор Димитров (Болгария)
Энди Маррэй (Великобритания) - Бенуа Пэр (Франция)
Рафаэль Надаль (Испания) - Дуди Села (Израиль)
Более подробная сетка станет известна позднее.
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