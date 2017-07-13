09:30 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Федерер и Серена Уильямс стали лучшими теннисистами года по версии ESPY

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Роджер Федерер получил премию ESPY в номинации "Лучший теннисист года". В 2017 году швейцарец выиграл четыре одиночных турнира, включая Australian Open. На проходящем в эти дни Уимблдоне 35-летний спортсмен вышел в полуфинал, где встретится с Томашем Бердыхом. В этой номинации Федерер обошел Энди Маррэя, Рафаэля Надаля и Стэна Вавринку.

Победу в споре за звание лучшей теннисистки года одержала Серена Уильямс. За последний год 35-летняя американка выиграла три одиночных турнира, включая Уимблдон-2016 и Australian Open-2017. В борьбе за эту награду она обошла Ангелик Кербер, Елену Остапенко и Монику Пуиг.

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