Федерер и Серена Уильямс стали лучшими теннисистами года по версии ESPY

Роджер Федерер получил премию ESPY в номинации "Лучший теннисист года". В 2017 году швейцарец выиграл четыре одиночных турнира, включая Australian Open. На проходящем в эти дни Уимблдоне 35-летний спортсмен вышел в полуфинал, где встретится с Томашем Бердыхом. В этой номинации Федерер обошел Энди Маррэя, Рафаэля Надаля и Стэна Вавринку.
Победу в споре за звание лучшей теннисистки года одержала Серена Уильямс. За последний год 35-летняя американка выиграла три одиночных турнира, включая Уимблдон-2016 и Australian Open-2017. В борьбе за эту награду она обошла Ангелик Кербер, Елену Остапенко и Монику Пуиг.
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Серена Уильямс
- Энди Маррэй
- Стэн Вавринка
- Ангелик Кербер
- Моника Пуиг
- Елена Остапенко
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Вне конкуренции.) Лучшие!)
09:52