Эжени Бушар: "Матч с Родиной хочется забыть"

Канадка Эжени Бушар после поражения от россиянки Евгении Родиной (6:7 (2:7), 1:6) в первом круге Открытого чемпионата США посетовала на ошибки. По ее словам, она просто не знала, что ей делать.

- Если честно, не знаю, что случилось после счета 6:5 в первом сете, - приводит слова Бушар официальный сайт турнира. - Это один из тех матчей, которые хочется забыть. Я совершила слишком много невынужденных ошибок, особенно в конце первой партии. Просто не знала, что мне нужно делать. В настоящий момент я не очень уверена в себе. Я не знала, как буду чувствовать себя на корте.