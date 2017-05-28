Евгения Родина: "Шести геймов без единой ошибки от Маттек-Сэндз не ожидала"

Россиянка Евгения Родина, проигравшая Бетани Маттек-Сэндз в первом круге Roland Garros (5:7, 2:6), была очень расстроена поражением, передает из Парижа корреспондент "СЭ" Мария Никулашкина. По словам теннисистки, она не ожидала от американки безошибочной игры в первом сете.

- Я совершенно не ожидала, что она так сыграет! - заявила Родина. - После того, как я повела 5:1 она взяла шесть геймов, не допустив ни одной невынужденной ошибки. Все забила на вылет. После такого, конечно, тяжело. Но я опять повела 2:0 и снова она лучше сыграла. Конечно, я и сама ей немного помогла. Надо было поактивнее действовать.