Евгений Кафельников: "Не могу сказать, что Хачанов и Медведев будут в элите мирового тенниса"

Двукратный победитель турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников отметил, что российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вряд ли смогут достичь успехов на мировом уровне. На Уимблдоне Хачанов вышел в третий круг, Медведев не смог преодолеть второй.

- Для своего уровня выход в третий круг для Хачанова, безусловно, достижение, - приводит "Р-Спорт" слова Кафельникова. - Однозначно говорить, что рано или поздно Хачанов или Медведев будут в мировой элите тенниса, я, честно говоря, не могу. Но если будет желание, почему бы и нет? Все зависит от целеустремленности и объема работы, которая будет проведена. Я приверженец тех убеждений, что если ты много тренируешься, результат придет: количество всегда должно перейти в качество. А там уже посмотрим.