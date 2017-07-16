20:46 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Евгений Кафельников: "Не могу сказать, что Хачанов и Медведев будут в элите мирового тенниса"

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Двукратный победитель турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников отметил, что российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вряд ли смогут достичь успехов на мировом уровне. На Уимблдоне Хачанов вышел в третий круг, Медведев не смог преодолеть второй.

- Для своего уровня выход в третий круг для Хачанова, безусловно, достижение, - приводит "Р-Спорт" слова Кафельникова. - Однозначно говорить, что рано или поздно Хачанов или Медведев будут в мировой элите тенниса, я, честно говоря, не могу. Но если будет желание, почему бы и нет? Все зависит от целеустремленности и объема работы, которая будет проведена. Я приверженец тех убеждений, что если ты много тренируешься, результат придет: количество всегда должно перейти в качество. А там уже посмотрим.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Вице-президент нашей Федерации, между прочим. Тряпками мокрыми его гнать

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