Евгений Донской: "В матче с Джонсоном нужно было меньше думать, а больше делать"

Игрок сборной России Евгений Донской подчеркнул в интервью "СЭ, подчеркнул, что причиной поражения в матче первого круга US Open от американца Стива Джонсона послужило стечение обстоятельств. 26-летний спортсмен вел 2:0 по сетам и 5:2 в третьей партии, имел пять матчболов, но все-таки проиграл.

– В матче с Джонсоном не было одного какого-то переломного момента, – отметил Донской. – Дело в стечении обстоятельств. На одном из матчболов я взял "челлендж". Повтор показал, что мяч немного зацепил самый край линии. Причем Джонсон до этого момента не сделал ни одного "виннера" слева, а когда терять было уже нечего, махнул – и попал. А так в общем-то я сам виноват. Ведь вел 5:2 и 40:0 на подаче американца. На первом розыгрыше решил рискнуть. Немного ошибся. Ну, думаю, ничего страшного. Потом был эйс. И после этого решил, что нужно осторожничать. Наверное, это и стало ключевой ошибкой.

Вместо того чтобы активно играть до конца, стал ждать ошибки от соперника, которому нечего было терять. "Остановил руку", когда делать это было нельзя. А затем Стив неплохо провел несколько розыгрышей, и я занервничал. Вышел подавать. Но он тут же дважды удачно сыграл справа. Не сказать, чтобы я прямо трясся, но меня все-таки подзажало. Хотя после был и еще матчбол. Но когда я проиграл сет, стало совсем нелегко. Джонсон воспрянул духом, тогда как у меня, наоборот, пошел спад. В общем, нужно было меньше думать, а больше делать. (Владимир ИВАНОВ)

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