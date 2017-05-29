Евгений Донской: "Получилась какая-то чушь"

Евгений Донской во второй раз подряд проиграл в первом круге Roland Garros. На этот раз – Виктору Троицки. Поражение тем обиднее, что в первом сете россиянин повел 3:0, а вообще за матч не использовал 20 из 21 брейк-пойнта.

– Что помешало воспользоваться шансом?

– Плохо принимал. Плохо играл. Не вообще, а в важные моменты.

– Зажимались психологически?

– Нет. Вообще не нервничал. Просто играл плохо.

– Соперник в важные моменты прибавлял?

– Нет. Он вообще играл ужасно. Физически был никакой. Первые два сета нужно было брать. Именно этим больше всего и расстроен.

– А сами себя хорошо чувствовали?

– Да. Но в третьем тоже подсел. Психология сказалась. И ногам стало тяжело. Когда отдаешь два сета, которые должен был выигрывать, становится намного сложнее.

– Ждали чего-то от себя на этом турнире?

– Да. Приехал с хорошими ожиданиями, готов был нормально. А получилась какая-то чушь.

– В марте в Дубае вы обыграли Роджера Федерера. Что вам дала та победа?

– Уверенности прибавилось. Я сразу выиграл челленджер. А потом на грунте уже не смог нормально играть. Почему? Сам не знаю. Просто не попадаю в корт, и все.