Евгений Донской: "Физически был готов на все пять сетов"

Евгений Донской после победы над Ласло Дьере в первом круге Открытого чемпионата Австралии (6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5) в интервью Eurosport рассказал о том, что хорошо чувствовал себя физически.

– Тяжело было только из-за ветра. Жара сегодня не такая, как вчера. Физически готов был на все пять сетов. Немножко беспокоила правая нога. Это у меня с давних времен. Она не устала, просто, так скажем, ощущается. Физически я себя нормально чувствовал. Даже хорошо. Мне показалось, что соперник устал. Но, может, это и не так, – сказал Донской.

– Как вы провели предсезонку?

– Как и всегда работали с Борисом Львовичем в Таиланде. Мишка (Михаил Южный. – Прим. "СЭ") успел подъехать на пару суток, потренировались с ним разок. Подготовка не изменилась. Была хорошая предсезонка – больше трех недель. А до этого я еще занимался "физухой", закачивался. Так что в целом недель пять вышло.

Во втором круге Евгений Донской сыграет с другим сербом Филиппом Крайиновичем.