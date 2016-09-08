Евгений Донской: "Для моего активного стиля игры нужна очень хорошая физическая подготовка"

Игрок сборной России Евгений Донской подчеркнул в интервью "СЭ, подчеркнул, что только в последнее время его игра становится более или менее стабильной. На US Open 26-летний спортсмен уступил в первом круге американцу Стиву Джонсону, имев пять матчболов.

– Неоднократно доводилось слышать, что вы находитесь не на тех позициях в рейтинге, на которых должны быть по игре. Наверное, это как раз из-за таких вот поражений? – вопрос Донскому.

– Возможно, это действительно одна из главных причин. У меня вообще игра только сейчас становится более или менее стабильной. А раньше был то блеск, то треск. Для моего активного стиля игры нужна очень хорошая физическая подготовка. У меня же все непросто. Когда я в 2012 году впервые вошел в топ-100, тут же получил травму спины. Какое-то время лечился, потом начал работать, поменял тренера. На возвращение в "сотню" потребовалось еще два года. Потом эта травма ноги. Полтора месяца лечил ее. Сейчас, тьфу-тьфу, снова в хорошей форме. И такие матчи, как с Джонсоном, конечно, нужно доводить до конца.

Взять этот сезон. В начале года с двойным матчболом проиграл на первом же турнире в Ченнае. Затем на Australian Open уступил Симону, проиграв 5:7 в пятом сете. Потом в Роттердаме был вылет с матчболами от Шарди. Доведи я большую часть из них до победы, у меня сейчас было очков на 150 больше. А вытащил игру с матчбола в этом сезоне я только однажды. У Карена Хачанова в Швеции. Но заработал на этом лишь очков 20. Кстати, с Кареном там случилось примерно то же, что со мной в Америке. (Владимир ИВАНОВ)

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