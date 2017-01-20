ESPN уволил комментатора, сравнившего Винус Уильямс с гориллой

Телеканал ESPN принял решение уволить комментатора Дуга Адлера, сравнившего Винус Уильямс с гориллой, сообщает AFP. Вызвавший шквал критики комментарий Адлер позволил себе во время поединка второго круга Australian Open, в котором американка обыграла швейцарку Штефани Фегеле (6:3, 6:2). Тогда Адлер произнес: "Она не попала первым мячом, и Винус предстает перед нами во всей красе.Теперь вы видите, как она берет контроль и включает эффект гориллы. Выглядит заряжающе."

Позже сам Адлер попытался оправдаться и заявил, что сказал на "gorilla" (горилла), а "guerilla" (партизан).