18:27 | ТЕННИС — "Большой шлем"

ESPN уволил комментатора, сравнившего Винус Уильямс с гориллой

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Телеканал ESPN принял решение уволить комментатора Дуга Адлера, сравнившего Винус Уильямс с гориллой, сообщает AFP. Вызвавший шквал критики комментарий Адлер позволил себе во время поединка второго круга Australian Open, в котором американка обыграла швейцарку Штефани Фегеле (6:3, 6:2). Тогда Адлер произнес: "Она не попала первым мячом, и Винус предстает перед нами во всей красе.Теперь вы видите, как она берет контроль и включает эффект гориллы. Выглядит заряжающе."

Позже сам Адлер попытался оправдаться и заявил, что сказал на "gorilla" (горилла), а "guerilla" (партизан).

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