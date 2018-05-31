Эшли Барти: "С тех пор, как мы в последний раз встречались с Уильямс, я стала другим игроком"

Австралийка Эшли Барти перед матчем второго круга Roland Garros против американки Серены Уильямс оценила свою соперницу. Теннисистка выразила восхищение спортсменками, которые возвращаются в тур после рождения ребенка.

– Серена – настоящая чемпионка, – цитирует официальный сайт WTA Барти. – Думаю, она много работала, чтобы полноценно вернуться в большой теннис. Это чудесно, что и она, и многие другие девушки могут вернуться в тур после беременности.

После игры с Вихлянцевой я увидела на большом экране, что сыграю с Сереной, когда уходила с корта. С тех пор, как мы в последний раз встречались, прошло несколько лет, и я стала другим игроком. Хотя Серена тоже изменилась. Но я использую и позитивный, и негативный опыт, полученный в нашей последней с Уильямс игре.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Барти отправила домой россиянку Наталью Вихлянцеву, обыграв ее со счетом 6:3, 6:1. Уильямс вышла в следующий раунд, победив чешку Кристину Плишкову​ – 7:6, 6:4.



