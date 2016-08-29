Эррани не смогла пробиться во второй круг US Open

Итальянка Сара Эррани в двух сетах уступила хозяйке корта Шелби Роджерс в первом круге US Open. В другом поединке немка Сабина Лисицки проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана, а представительница Латвии Анастасия Севастова нанесла поражение Анне Шмидловой из Словакии. И японка Наоми Осака победила еще одну американку Коко Вандевэй.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Севастова (Латвия) – Шмидлова (Словакия) – 6:3, 6:3

Путинцева (Казахстан) – Лисицки (Германия) – 6:1, 6:2

Осака (Япония) – Вандевэй (США, 28) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:4

Беллис (США, Q) – Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:3

Роджерс (США) – Эррани (Италия, 27) – 6:4, 7:6(7:3)