Энди Маррэй: "Я был в одном тай-брейке от финала"

Британец Энди Маррэй считает, что достойно провел Roland Garros-2017. В полуфинале турнира он уступил швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5, 6:7 (3:7), 1:6.

– Честно говоря, Вавринка играл в пятом сете гораздо лучше, – цитирует AFP Маррэя. – Я немного потерял скорость при подаче, и это мне мешало. Думаю, сопернику было бы сложнее набирать очки, если бы я создавал большее напряжение.

В любом случае я горжусь тем, что выступил на Roland Garros. Я был в одном тай-брейке от финала. Я был близок к победе. Мне не хватило мощности, чтобы противостоять Стэну. Не знаю, достиг ли я уровня конца прошлого года. В Париже играл хорошо. Но это не гарантирует победы в каждом матче. Моя игра дает большую основу на будущее. Обычно после хорошей игры на грунте я хорош и на траве. Посмотрим. Пока сложно сказать, на каком я уровне.