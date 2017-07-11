Энди Маррэй: "В матче с Керри будет важно не давать ему возможности диктовать свои условия на корте"

Британец Энди Маррэй после победы над французом Бенуа Пэром в 1/8 финала Уимблдона отметил, что смог доставать много мячей и выполнять отличные удары. Он также добавил, что в матче следующей стадии турнира против американца Сэма Керри будет важно не дать сопернику диктовать условия на корте.

– Самым приятным в матче было то, что мне удавалось доставать множество мячей и выполнять отличные удары. Это важная часть моей игры, – приводит официальный сайт ATP World Tour слова Маррэя. – Если я двигаюсь не лучшим образом, то это сказывается на моей игре больше, чем на других парнях, которые не так полагаются на движение по корту.

Керри нравятся местные условия, он отлично сыграл на Уимблдоне в прошлом году. Он уверен в себе, обладает мощной подачей и играет активно. Сегодня в первом сете я провел один или два гейма на своей подаче не лучшим образом. В матче с Керри такого позволять нельзя. Сделать брейк на его подаче непросто. Мне важно будет самому хорошо подавать и не давать сопернику возможности диктовать условия на корте.