Энди Маррэй: "В матче с Фоньини я не показал лучшую игру"

Первая ракетка мира Энди Маррэй после победы в третьем круге Уимблдона над Фабио Фоньини (6:2, 4:6, 6:1, 7:5) отметил, что с итальянцем всегда сложно играть. По его словам, трудно угадать, какой удар будет использовать соперник.

- Я не всегда показывал лучшую игру, - приводит пресс-служба ATP слова Маррэя. - Был немного зажат, но смог пройти дальше. Играть с Фабио всегда сложно, потому что он использует все удары. Всегда трудно угадать, как он пробьет. Если бы я проиграл четвертый сет, то пришлось бы ждать, когда закроют крышу. Об этом я тоже думал, и не хотелось брать 20-минутную паузу перед пятым сетом.