Энди Маррэй: "Сейчас мне совершенно ясно, что нужно делать"

Британский теннисист Энди Маррэй после матча четвертого круга Roland Garros против Карена Хачанова (6:3, 6:4, 6:4) отметил, что видит прогресс в своей игре. По словам спортсмена, в каждом матче на Открытом чемпионате Франции он выглядит все лучше.

- В матче с Хачановым я сыграл лучше, чем в предыдущих, - приводит пресс-служба турнира слова Хачанова. - С каждой игрой чувствую, что выгляжу все лучше. За последние десять дней я проделал большой путь. Как я уже говорил ранее, перед каждым розыгрышем важен ход мыслей. Сейчас мне совершенно ясно, что нужно делать.